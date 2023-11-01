شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات مصرية جاهزة لاستقبال أول 81 مصاباً فلسطينياً من غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جهزت مصر عدة مستشفيات لاستقبال الجرحى القادمين من غزة، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة المصرية، إنه سيتم استقبال 81 جريحاً فلسطينياً من غزة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وكان وصل اليوم الأربعاء جرحى فلسطينيون إلى الجانب المصري عبر معبر رفح.

اجتمع وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، الأربعاء، مع قيادات الوزارة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعداداً لاستقبال المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشرف عبدالغفار على تجهيزات المستشفيات والمنشآت الصحية باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، موجهاً برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد، لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلاً عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.

كما تمت مراجعة منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك، وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، موضحاً أنه تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين والمرضى من الفلسطينيين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.

ووجه الوزير المصري خلال الاجتماع بالتواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال الذين سيتم استقبالهم في المستشفيات المصرية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين.