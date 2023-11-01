انت الان تتابع خبر أبرزهم ياسين بونو.. 10 مرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة السمراء والان مع التفاصيل
ويواجه بونو منافسة من الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الحالي وإنتر السابق، والسنغالي إدواردو ميندي حارس أهلي جدة الحالي وتشيلسي السابق.
وتضم القائمة أيضا محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، وأسامة بنبوت حارس منتخب الجزائر واتحاد العاصمة.
وتواجد أيضا حارس الوداد، المغربي يوسف المطيع، ورونوين ويليامز حارس منتخب جنوب أفريقيا وصن داونز، بجانب دجيجيه ديارا حارس مالي ويانج أفريكانز.
ويظهر أيضا اسم السنغالي بيب مامادو سي، الذي قاد منتخب المحليين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، وينشط حاليا في سيرينج البلجيكي، بجانب لاندينج بادجي حارس مرمى منتخب الشباب السنغالي وأم صلال القطري.
ويتم تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا، باحتفالية ضخمة في مدينة مراكش المغربية، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.