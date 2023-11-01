شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرسل الجيش الأمريكي 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في ظل تصعيد في الحرب في غزة.

وأعلن بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في واشنطن يوم الثلاثاء: "أن هذه القوات الإضافية ستوفر إمكانيات وإبطال مفعول المتفجرات ووسائل الاتصالات ومقدمي دعم للقوات الموجودة في المنطقة بالفعل".

وأضاف: "من فضلكم لاحظوا أننا لن نناقش أماكن إرسال هذه القوات بالتحديد، لكن بوسعي تأكيد أنه يعول عليهم في دعم جهود الردع الإقليمي وتعزيز إمكانيات حماية قوات الولايات المتحدة".

900 جندي

وأرسل الجيش الأمريكي 900 جندي إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

كما نشرت واشنطن عدة سفن حربية ومقاتلات إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط لردع أطراف أخرى في المنطقة عن التدخل في الصراع.