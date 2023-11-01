كاتب سياسي: إسرائيل حاولت تشكيل ما يشبه بـ”الكماشة” لفصل المدن في غزة.. والأزمة تكمن في عدم استجابة السكان لدعوات النزوح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Israeli forces stand guard at a protest, following the funeral of Palestinian Mohammed Ghoneim, who medics say was killed by Israeli forces, near Bethlehem, in the Israeli-occupied West Bank April 11, 2022. REUTERS/Mussa Qawasma

كد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن إسرائيل حاولت تشكيل ما يشبه بـ “الكماشة” من أجل فصل المدن في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القوات الإسرائيلية التي تقدمت برا في قطاع غزة تكبدت خسائر فادحة من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن الأزمة التي تواجه القوات الإسرائيلية هي عدم استجابة سكان غزة لدعوات النزوح.

وأفاد بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف العنيف من قبل الطيران الإسرائيلي على القطاع المحاصر.