غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في جباليا وارتفاع الشهداء إلى نحو 8800

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا بقطاع غزة، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقصف عنيف مربعا سكنيا في مخيم جباليا الذي يكتظ بمئات النازحين.



وأضافت بأن الحصيلة الأولية للمجزرة تقدر بالعشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء.



يذكر ان الاحتلال ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 400 وفق التقارير الرسمية.



إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الفائت إلى 8796 شهيدا، من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.



