ارتفاع شهداء غزة إلى 8796 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

واستهدفت غارات إسرائيلية متتالية أمس الثلاثاء، "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات تجاوزت 400 قتيل وجريح، وأن العديد من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تم تدمير أكثر من 20 منزلا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح فلسطيني.