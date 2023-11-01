شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن حماة الوطن: الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع حملات الإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، القصف الإسرائيلى على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والذى راح ضحيته أكثر من 800 شهيد، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتفنن فى تعذيب وموت المواطنين الأبرياء باستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليًا.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع حملات الإبادة الجماعية التى لا تميز بين الطفل والشيخ، وماضية تحصد فى الأرواح بالطرق الشنيعة التى لا تعرف الدين أو القانون أو الأخلاق.

ولفتت الهريدى، فى بيان لها، إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى فاقت الحد وتحتاج إلى التصدى لها من خلال آليات فرض العقوبة طبقا لنصوص القانون الدولى الذى أكد على أن تلك الجرائم يتم تصنيفها ضمن جريمة الحرب التى تستوجب توجيه محاكمة دولية عاجلة لإسرائيل، لمحاسبتها على ما اقترفته من انتهاكات فى حق الأبرياء من المدنيين فى قطاع غزة طيلة الأيام الماضية.

وأضافت النائبة ميرال الهريدى، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء، لمقر الكتيبة 101، بالعريش تأتى تأكيدا للموقف المصرى الثابت تجاه رفض كافة محاولات الإقتراب من الأراضى المصرية أو مجرد المساس بالأمن القومى المصرى، والاستعداد بالتضحية بكل ما هو نفيس وغالى فى سبيل الحفاظ على تراب سيناء، فضلا عن العزم لى استكمال طريق التنمية الاقتصادية المستدامة على أرض الفيروز.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية وضعت سيناء نصب أعينها وجعلتها فى مقدمة الأولويات على خريطة التنمية، لا سيما بعد سنوات من مكافحة الإرهاب على أرض سيناء، وتعمل على مواصلة تعميرها وبنائها وهذا ما خططت إليه الجهود المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تحقيق اليوم طفرة غير مسبوقة على صعيد الإنجازات والمشروعات القومية التى أحيت المسار التنموى فى سيناء.