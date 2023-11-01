حزب الجيل: دول إقليمية ودولية أكدت أن مصر محل ثقة وتقدير المجتمع الدولى

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالسياسة الخارجية المصرية التى انتهجتها منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرة والتى انطلقت من التزام مصر بثوابتها القومية ومبادئها الأخلاقية واحترام قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

ووصف «الشهابى» موقف الدولة المصرية بالحكيمة، لافتا إلى أن من أهم نتائج هذه السياسة الخارجية، نجاح الجهود المصرية الحثيثة فى ادخال المساعدات المصرية ومن الدول العربية والدول الصديقة إلى اهلنا المحاصرين فى غزة الصامدة والباسلة بعد أن ربطتها بحكمة وإصرار مع إجلاء الرعايا الأجانب من معبر رفح.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن إعادة معبر فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى اليوم تأكيد على موقف مصر المبدئى والتاريخى تجاه شعبنا العربى الفلسطينى وقضيته العادلة التى وصفها الرئيس السيسى بأنها قضية القضايا نجاح تلك السياسة، منوها بدخول الجرحى الفلسطينيين، اليوم من المعبر للعلاج فى المستشفيات المصرية وهو ما ترجمه شعبنا الفلسطيني. وأهالى الجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب إلى توجيه الشكر والتحية على كل قامت به الدولة المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجهودات مخلصة لإخراجهم من قطاع "غزة".

وأضاف الشهابى، إلى أن جهود مصر لن تتوقف عند الذين خرجوا اليوم من معبر رفح البرى بل ستستمر فى الاتصالات لضمان خروج الجرحى والرعايا الأجانب وفقًا للأعداد المتفق عليها بين مختلف الأطراف.

كما أشاد رئيس حزب الجيل بالتنظيم المصرى لعملية إستقبال الجرحى عبر تخصيص سيارات إسعاف مجهزة وتوفير الأطقم الطبية المختصة، مشيرا إلى أنه كان محل الإشادة والتقدير من دول إقليمية ودولية أكدت أن مصر دولة كبيرة وتمتلك إمكانيات وقدرات هائلة وأنها محل ثقة وتقدير المجتمع الدولى الذى أكد أكثر من مرة دور مصر المحورى وأنها مفتاح الحل مشيرا إلى نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى التنسيق مع مختلف الدول لضمان تواجد ممثليهم فى نطاق معبر "رفح" من الجانب المصرى لإستقبال رعاياهم، كذا توفير المستندات التى ستساعد فى عملية عودتهم إلى دولهم لافتا الشهابى إلى أنها عملية تنظيمية دقيقة.

ومن ناحية أخرى أشاد رئيس حزب الجيل بمواصلة مصر بكل أجهزتها المعنية الاتصال والتحرك مع كافة الأطراف المعنية للإتفاق على آلية تضمن استمرار فتح معبر "رفح" لإستقبال مزيد من الجرحى والرعايا الأجانب خلال الفترة القادمة، كما أكد الشهابى أن مصر هى البوابة الوحيدة لأهلنا الفلسطينين والنافذة المفتوحة لك يستمروا على قيد الحياة مشددا على مصر تعرف دورها تجاه المحاصرين فى قطاع غزة لذلك كان حرص الرئيس السيسى فى استمرار اتصالاته بدول العالم لك تستمر دخول المساعدات إلى المرابطين فى القطاع بل نجحت مصر فى زيادة العدد اليومى لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع "غزة"، تخفيفًا من الأزمة الشديدة التى يشهدها ويعيشها اهلنا فى قطاع غزة.