نائب يثمن جهود مصر فى فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء أجانب

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بنجاح الجهود المصرية فى إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى لإدخال المصابين والجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، موقف مشرف وقوي.

وأكد زين الدين، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة منذ بداية الحرب فى 7 أكتوبر 2023، ولم تتوانى عن بذل أى جهد يساهم فى تهدئة الأوضاع وتخفيف معاناة الأشقاء فى غزة، وجهود المفاوضات والتواصل مع المجتمع الدولى، ونتيجة جهود الدولة المصرية نجحت فى إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى، وكذلك إجلاء الرعايا الأجانب، وهو ما أدى إلى إشادة دولية بجهود مصر والتى تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قامت بعمل التجهيزات المكثفة أمام معبر رفح البرى، واصطفاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية المُجهزة، لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى الغاشم، وهذه هى مصر ومواقفها الثابتة والقوية فى دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود وسنوات طويلة.

وقال إن الشعب المصرى يصطف خلف الدولة والقيادة السياسية فى أى قرارات وتدابير لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن مصر نجحت فى إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.