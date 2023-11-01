نائب بالشيوخ: فتح معبر رفح لمصابى فلسطين موقف إنسانى مشرف للقيادة السياسية

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية الدبلوماسية والإنسانية التى تهدف إلى إيقاف عجلة الحرب التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى غزة، مؤكدًا أن قرار مصر بالسماح بدخول الجرحى والمصابين من الفلسطينين إلى مصر عبر معبر رفح، هو موقف إنسانى مشرف للقيادة السياسية، يضاف إلى مواقفها المشرفة التى سطرها التاريخ فى كتير من المواقف وآخرها الحرب على غزة.

وأضاف عبد العزيز، أن أن الدولة المصرية عبر التاريخ تقدم مواقف تاريخية، يشهد لها القاصى والدانى، ومازالت تدافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة فى كافة المحافل، وكافة المواقف.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن الهجوم الإسرائيلى على مخيم جباليا أمس، هو جريمة مكتملة الأركان، تؤكد وحشية إسرائيل، وإقدامها على إبادة جماعية للفلسطينيين الأبرياء فى قطاع غزة.

وطالب النائب طارق عبد العزيز المجتمع الدولى، بالتحلى بالعدل وتطبيق القانون الدولى والقيم الإنسانية، وعدم تبنى ازدواجية المعايير، وعدم اعتبار أن إسرائيل دولة فوق القانون، وتقديم قادة الكيان الإسرائيلى إلى المحكمة الجنائية الدولية.