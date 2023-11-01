نقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن عضو برلماني قوله إنّ "زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون أصدر أوامر لإيجاد طرق لمساعدة الفلسطينيين"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام كوري جنوبي عن عضو برلماني: كيم جونغ أون أصدر أوامر لإيجاد طرق لمساعدة الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.