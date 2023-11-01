أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان من أنقرة، إلى أنّه "ستدفع اميركا واسرائيل ثمنا باهظا وستكون هناك مستجدات جديدة في المنطقة اذا استمر الصراع في غزة وقد ينتقل إلى مناطق أخرى".
ولفت إلى أنّ "مجرّد ذكر اسم حزب الله بات يبث الخوف لدى العدو".
هذا، ودعا وزير الخارجية الإيراني خلال زيارة له الى اسطنبول الدول العربية والإسلامية الى "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية"، معتبرا أن عليها "ألا تتردد" في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي تخوض حربا دامية في قطاع غزّة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان حذّر من أنقرة من احتمال توسع الصراع في غزّة: اسم "حزب الله" بات يبث الخوف لدى العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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