قائد ميداني في "القسام": عدد قتلى جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه ودباباته تفشل في تقدّمها

نقلت قناة "الجزيرة" عن قائد ميداني في كتائب "القسام"، قوله إنّ "دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة".

ولفت إلى "أننا فجّرنا آليات إسرائيلية عدة ومقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور"، معلنًا انّ "عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه".

وكانت قد ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنّه ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13 خلال 24 ساعة.