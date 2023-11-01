"المنار": الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف عيترون ومنزلًا في أطراف ميس الجبل

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي في موقع "المالكية" استهدف آلية "بوكلن" معطلة في أطراف بلدة عيترون، فيما استهدف من موقع العاصي منزلًا في أطراف ميس الجبل.

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