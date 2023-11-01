ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على سلسلة جبال "راميم" في الجليل الأعلى، ورد الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على جبال "راميم" والجيش رد بنيران المدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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