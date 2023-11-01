"المنار": استهداف موقعي الجيش الإسرائيلي في المالكية والبياض

أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقعي الجيش الإسرائيلي في "المالكية" و "البياض" مقابل عيترون وبليدا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وعيترون بالقذائف الفوسفورية والانشطارية.

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