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"المنار": استهداف موقعي الجيش الإسرائيلي في المالكية والبياض

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أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقعي الجيش الإسرائيلي في "المالكية" و "البياض" مقابل عيترون وبليدا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وعيترون بالقذائف الفوسفورية والانشطارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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