الجيش الإسرائيلي: قواتنا هاجمت مجموعة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية

زعم الجيش الإسرائيلي، أنّ قواته هاجمت مجموعة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية. وذكر أنّ سُجل "إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة يفتاح وقواتنا ترد على مصدر إطلاق النار"، كما أشار إلى أنّ "قواتنا قصفت خلية كانت تعد لإطلاق قذيفة مضادة للدروع على منطقة زرعيت".

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