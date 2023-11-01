"حماس": تصعيد إسرائيل نابع من عجزها عن حسم المعركة

أكّد الناطق باسم حماس حازم قاسم، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتتعمد قصف المربعات السكنية". ولفت إلى أنّ "تصعيد إسرائيل نابع من عجزها عن حسم المعركة"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل تعمل على تهجير أهلنا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه وهذا جزء من أهدافها"، موضحًا أنّ "شعبنا الفلسطيني يتعرض لإبادة حقيقية".

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