لجنة الشؤون الخارجية استمعت من بو حبيب عن زيارته الى سوريا بشأن إعادة النازحين

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وحضور عدد كبير من النواب.

وذكر علامة بعد الجلسة، أنّه "اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وهدف اللقاء يتعلق بنقطتين: الاولى لها علاقة بزيارته الى سوريا بعد تكليفه بترؤس اللجنة المتعلقة بملف النزوح ووضعنا في صورة اللقاءات التي تم عقدها كوفد لبناني مع وزارة الخارجية السورية ومع منظمة الامم المتحدة ومع مفوضية اللاجئين. وابدى الوزير كل الحرص ان تتم متابعة هذا الملف ولاحظ الايجابية من الجانب السوري بان يوجد حل لملف النزوح".

ولفت إلى أنّه "جرى التطرق الى الاجراءات التي يجب اتباعها والتسهيلات التي تقوم بها الحكومة السورية لتسهيل عودة النازح الى الداخل السوري. واطلعنا على اللجان التي سوف تتشكل لمواكبة هذه العملية المطلوبة لتسهيل العودة".

وكشف علامة أنّ "النقطة الثانية: كان لها علاقة بالوضع في غزة اليوم والاعمال العدائية والاجرامية التي يشهدها العالم في غزة من قبل العدو الاسرائيلي ووضعنا معاليه في أجواء اللقاءات التي يعقدها مع معظم السفراء الموجودين في لبنان. واجبنا ان نفهم من معاليه، وأكد ان لبنان لا يريد الحرب ويطالب الوزير في كل لقاءاته مع الوزراء ان هناك مطالبة بوقف اسرائيل لاعتداءاتها على لبنان وهذا الموقف اللبناني الرسمي وفي نفس الوقت هناك تركيز من الخارجية اللبنانية على موضوع حل الدولتين، كما تم الاتفاق عليه في قمة بيروت عام 2002. وطرحت أسئلة حول وضع "اليونيفيل" وتأكدنا انها تقوم بدورها الطبيعي في لبنان وهناك تنسيق تام بينها وبين الجيش اللبناني. كما تم التطرق الى موضوع الادارة في وزارة الخارجية لجهة المناقلات في الفئة الثالثة والمعايير التي اعتمدت".