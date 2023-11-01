"المرابطون": نحذّر من استغلال الحماس القومي العربي في منطقة الطريق الجديدة

أصدر مجلس محافظة بيروت في قوات "المرابطون" بيانًا، أشار فيه إلى أنّه "يوزع في بعض مناطق بيروت وبالتحديد في منطقة الطريق الجديدة، دعوات للاتصال بمسؤولين حزبيين، لتنظيم استمارات حزبية، في مجموعات كان لها إداء غير جدير بالاحترام، في مختلف شوارع بيروت".

وحذّر مجلس محافظة بيروت في قوات المرابطون، من "استغلال الحماس القومي العربي، في منطقة الطريق الجديدة جبل النار والنور، والتزامها منذ ما قبل عام 1948، بالوقوف إلى جانب أهلنا الفلسطينيين والدفاع عن ثورتهم والمقاومة الفلسطينية".

ولفت إلى أنّها "محاولة مكشوفة الأبعاد والاهداف بالشكل والمضمون، ونربأ أن تلجأ إليها اي جهة حزبية في هذه الظروف بالتحديد، واستغلال اندفاع هؤلاء الشباب القومي العربي، أبناء الطريق الجديدة، من أجل أهداف غير محددة التوجهات، مع العلم بأن هذا الاستغلال الرخيص، وفي هذا التوقيت الدقيق، في مجريات المعركة ضد العدو اليهودي التلمودي، وبما أن جميع القوى الوطنية تنطلق في المعركة، من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين، من جليلها الى نقبها ومن بحرها إلى نهرها، والقدس عاصمة السماء على الارض، تعتبر هذه المنشورات الموزعة مشبوهة ومرفوضة من أهلنا البيارتة".