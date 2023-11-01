نحن في معركة صعبة.. نتنياهو يعترف: خسائرنا فى حرب غزة مؤلمة

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الجيش حقق إنجازات مهمة خلال الحرب، لكنه تكبد أيضاً خسائر "مؤلمة".

وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نشره على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً): "نحن في حرب صعبة، وستكون حرباً طويلة".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدًا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة.

وأضافت في بيان صحفي أن عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة ارتفع إلى 926 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي 8525 شهيدًا منهم 3542 طفلا و2187 سيدة وإصابة 21543 مواطنًا بجراح مُختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة إنها تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل، مشيرة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود. وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الذي مازال يهدد مستشفى الصداقة التركي، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقه، اعتبر أن ذلك ضوء أخضر وقام بالفعل بتدمير أجزاء من المستشفى نتيجة قصفه صباح الثلاثاء.