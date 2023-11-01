عبر معبر رفح.. وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية المتواجدين في غزة إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "اكسترا نيوز"، بوصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية المتواجدين في غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك أزمة كبيرة في إدارة سيارات الإسعاف والقطاع الطبي في غزة نتيجة خروج عدد كبير من سيارات الاسعاف والدفاع المدني من الخدمة بعد انتهاء الوقود المخصص لها في العمل.

وأضافت القناة أن الفوج الأول للمصابين والجرحي تحرك نحو معبر رفح في محاولة لتخفيف الضغط الواقع على عاتق المستشفيات في ظل عدم توافر الإمكانيات والعلاج والأدوية ونقص الكهرباء.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود في قطاع غزة، حتى أن المستشفيات ناشدت المواطنين الذين يمتلكون اى كمية وقود بالتبرع بها لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.