شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون لرئيس كازاخستان: نأمل استكمال وتسريع شراكتنا الاستراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أستانا - (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عند وصوله إلى كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية، في سياق دولي يشهد «أزمات واختلالات» متعددة.

وقال ماكرون، وهو يقف الى جانب نظيره الكازاخستاني قاسم جومات توكاييف إن «قوة (شراكتنا) تثبت التوجهات الاستراتيجية الجيدة التي تم اتخاذها، ولكن (أيضاً) الحاجة إلى استكمالها وتسريعها، وهو المغزى من زيارتي هذه» والعقود الموقعة بهذه المناسبة.

وأشاد الرئيس الفرنسي بـ«رفض» كازاخستان سلوك «طريق التبعية خلف بعض القوى»، في حين أن كازاخستان حليفة لموسكو وقريبة من بكين.

وقال «لا أقلل من شأن الصعوبات الجيوسياسية، والضغوط... التي قد تتعرضون لها»، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا ومسألة «الالتفاف على العقوبات» المفروضة على موسكو.

على غرار جمهوريات آسيا الوسطى الأخرى، حافظت كازاخستان على موقف دبلوماسي متوازن، فأبقت على علاقات جيدة مع روسيا، ومع الدول الغربية في آن واحد.

وأضاف ماكرون «أنتم تقودون هذا المسار القاضي بشق طريق لبلدكم يرفض أن يكون طريق التبعية لعدد قليل من القوى».

وأوضح أنه لتحقيق ذلك، تعمل كازاخستان على «بناء شراكات متعددة ومتوازنة مع العديد من القوى».

وأكد الرئيس الفرنسي أن «هذه الفلسفة مألوفة لدى فرنسا. نحن نحب أن نختار أصدقاءنا، ونحترمهم بصورة دائمة، ونكون موجودين عندما يحتاجون إلينا ونحترم استقلالهم».

وشدد على أنه «في عالم تسعى فيه القوى العظمى للهيمنة من جديد، ولم يعد من الممكن فيه التكهن بسلوك القوى الإقليمية، من الجيد أن يكون لديك أصدقاء يعتمدون هذه الفلسفة».

وسعت كازاخستان إلى تعزيز العلاقات مع الدول الغربية والصين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.