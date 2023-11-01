شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يزور سيؤول الأسبوع المقبل لبحث «قضايا بيونغ يانغ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور البلاد يومي الثامن والتاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، لبحث قضايا كوريا الشمالية والتحالف مع نظيره بارك جين.

وقالت الوزارة، إن بارك وبلينكن سيناقشان أيضاً الأمن الاقتصادي والتعاون في مجال التكنولوجيا الصناعية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي للبلاد منذ عامين ونصف، وتأتي وسط تعاون أمني متزايد بين الدولتين الحليفتين وتزايد المخاوف بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى جانب اليابان، مؤخراً توريد أسلحة ومعدات عسكرية من كوريا الشمالية إلى روسيا، وعرضت ما قالت إنها أدلة تؤكد تسليم مثل هذه الشحنات.

ونفت كوريا الشمالية وروسيا ما قيل عن صفقات أسلحة، بينما تعهدتا بتوسيع علاقاتهما.