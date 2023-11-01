شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف مهاجر معظمهم أفغان غادروا باكستان قبيل انقضاء «مهلة الترحيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيشاور - (رويترز)

قال مسؤولون باكستانيون، الأربعاء، إن أكثر من 140 ألفاً من المهاجرين غير المسجلين معظمهم أفغان، غادروا البلاد قبل ساعات من انقضاء مهلة للمغادرة أو مواجهة الطرد.

وقالت باكستان، إنها ستبدأ الخميس، إجراءات لحصر وطرد أي من هؤلاء المهاجرين، بعد أن حددت مهلة في أكتوبر/ تشرين الأول، لبدء طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم مئات الآلاف من الأفغان.

وقال مسؤول كبير في إقليم خيبر بختون خوا بشمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان، إن نحو 104 آلاف أفغاني غادروا عبر معبر طورخم الحدودي الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال نائب مفوض المنطقة عبد الناصر خان «بعضهم يعيش في باكستان منذ أكثر من 30 عاماً دون أي دليل على التسجيل».

كما غادر عدد غير محدد حتى الآن من معبر شامان الحدودي في مقاطعة بلوخستان في الجنوب الغربي.

لكن وزارة الداخلية الباكستانية أعلنت عن عدد أكبر، قائلة إن 140322 من المقيمين بشكل غير قانوني غادروا البلاد.

وفي العاصمة الأفغانية، طلبت إدارة طالبان من جميع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان منحهم المزيد من الوقت للاستعداد للعودة إلى وطنهم.

وقالت في منشور عن الأفغان في باكستان وأماكن أخرى على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا «ندعوها (الدول) إلى عدم ترحيل الأفغان قسراً دون إعداد، وبدلاً من ذلك منحهم ما يكفي من الوقت، وعلى الدول أن تتحلى بالتسامح».

وأكدت للأفغان الذين غادروا البلاد بسبب مخاوف سياسية، أن بإمكانهم العودة والعيش بسلام في أفغانستان.