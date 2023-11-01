شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا يأملون خروج رعاياهم من غزة الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما، جاكرتا، لندن - (رويترز)

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله إنه يأمل أن تتمكن الدفعة الأولى من المواطنين الإيطاليين من مغادرة غزة، الأربعاء.

وقال تاياني «أول ممر في رفح فُتح وبدأ الناس في المغادرة. أتمنى أن تتمكن الدفعة الأولى من (المواطنين) الإيطاليين من البدء في المغادرة. سفارتنا في القاهرة مستعدة للترحيب بمواطنينا الذين سيغادرون».

وتوسطت قطر في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بعمليات إجلاء محدودة من غزة المحاصرة، حسبما قال مصدر مطلع على الاتفاق لرويترز الأربعاء.

في سياق متصل قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الأربعاء، إن بلادها بدأت في محاولات لإجلاء مواطنيها من قطاع غزة، وبعضهم «ربما يخرجون اليوم».

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن نقل الإندونيسيين خارج قطاع غزة لا يمكن أن يتم على الفور، ويجب أن يكون تدريجياً، مشيرة إلى أن السلامة هي الأولوية.

من جهتها ذكرت بريطانيا، الأربعاء، أن مغادرة مواطنيها من قطاع غزة المحاصر سيتم على الأرجح على مراحل عبر الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في منشور على منصة إكس «ما علمناه أن معبر (رفح) سيفتح لفترات محدودة ومراقبة للسماح لمجموعات بعينها من المواطنين الأجانب والمصابين بجروح خطيرة».

وأضافت «لذلك من المرجح مغادرة بريطانيين من غزة على مراحل خلال الأيام القليلة المقبلة».