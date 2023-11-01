انت الان تتابع خبر زعيم كوريا الشمالية يأمر بتقديم دعم شامل لفلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء "يونهاب نيوز" أن "البرلماني يوسانج بوم بعد جلسة برلمانية مغلقة للجنة المعنية بالمخابرات قال "نعتبر أن كوريا الشمالية تحاول أيضًا استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس بطرق عديدة... حصلنا على مؤشرات على أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بالبحث عن سبل لتقديم دعم شامل للفلسطينيين".وخلال جلسة مغلقة قال جهاز المخابرات إنه "على ما يبدو أن كوريا الشمالية تسعى للاستفادة من الصراع بين إسرائيل وحماس، بمختلف أشكاله".

وأضاف أنه "من الممكن أن تكون بيونغ يانغ باعت أسلحة للجماعات المسلحة أو البلدان النامية، طالما أن النظام (كوريا الشمالية ) سبق له أن صدّر أسلحة مضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة لحماس وحزب الله ".

ونفت كوريا الشمالية "تزويد روسيا بالأسلحة، كما كذبت تقارير لبعض الخبراء العسكريين بأن مسلحي حماس يستخدمون أسلحتها في القتال ضد إسرائيل".

وذكرت تقارير إخبارية أن "وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية قالت أيضًا إن كوريا الشمالية أرسلت وفدًا يتألف بالأساس من خبراء في المدفعية لروسيا في منتصف تشرين الأول".

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية القول إن "كوريا الشمالية أرسلت أكثر من عشر شحنات من الذخائر إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون قذيفة مدفعية".

