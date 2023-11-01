انت الان تتابع خبر مشعان الجبوري يعلق على اعلان "المقاومة" تحرير العراق عسكريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في منشور على منصة "أكس": "الاكيد ان اعلان الشيخ اكرم الكعبي اليوم "الحرب لتحرير العراق عسكرياً " هو قرار اتخذته الفصائل المناهضة للوجود الامريكي في العراق والمنطقة ما يعني اننا مقبلون على وضع لايشبه ما قبله؟".وأضاف: "لكن السؤال المهم هل اعلان الفصائل الهدف منه التمهيد لما سيقوله السيد حسن نصر الله الجمعة القادم ام يهدف لإحراجه ودفعه لاعلان الحرب لتشتعل المنطقة بالكامل؟".

وقي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي في منشور له على منصة أكس تابعته الخليج 365، إن "المقاومة الإسلامية العراقية قررت تحرير العراق عسكريا وحسم الامر.. والقادم أعظم".

وتابع: "طوبى للمجاهدين الأبطال، طوبى لمن شارك، طوبى لمن أيد، والنصر للإسلام".

وختم الامين العام لحركة النجباء بالقول: "لا توقف، لا مهادنة، لا تراجع".

