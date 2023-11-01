تركيا وإيران يدعوان إلى مؤتمر دولي لتجنب حرب إقليمية في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى محرم:

دعا وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان وإيران أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى عقد مؤتمر دولي في أسرع وقت لتجنب حرب إقليمية في المنطقة تحسبًا لاتساع الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال الوزير الإيراني خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره التركي، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اقترح عقد اجتماع مع قادة المنطقة والدول الإسلامية والعربية في أقرب وقت لإنهاء الحرب الدائرة في غزة.

بدوره، أشار فيدان، إلى ضرورة تحمل دول المنطقة مسؤولياتها بشأن الأحداث الجارية، محذرًا من أن دوامة استمرار دوامة العنف في المنطقة.

وأضاف: "لا نريد أن تتحول المأساة الإنسانية في غزة إلى حرب تطول دول المنطقة" معربًا عن قلقه من اتساع رقعة النزاع.

وقال، إنه ناقش مع الجانب الإيراني وجود مؤشرات قوية تفيد باحتمال دخول أطراف أخرى في النزاع إذا لم تتغير الظروف مضيفًا أن وقف إطلاق النار والسلام أصبحا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.