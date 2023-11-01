بالصور: ضربة لسامسونج وآيفون.. شاومي 14 و 14 برو بمواصفات خارقة بنصف السعر

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة شاومي هاتفين جديدين من فئة الهواتف الرائدة، ينافسان بقوة هواتف آيفون وسامسونج في هذه الفئة، وربما يتفوق عليهما من ناحية السعر والمواصفات، خاصة أنهما يعملان بمعالج سنابدراجون الجديد Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi 14

يأتي شاومي 14، بتصميم مختلف عن الجيل السابق، مع هيكل زجاجي بالكامل أو بوليمر سيليكون، وإطار من الألومنيوم، ويتراوح وزنه بين 188 و 193 جراما، والهاتف مجهز بمزايا مقاومة الغبار والماء ويمكن الغطس به حتى عمق 30 مترا.

شاومي 14 مجهز لطريقة الاتصال بالشريحة الإلكترونية esim.

شاشة الهاتف من نوع أوليد LTPO، مقاسها 6.36 بوصة، بتردد 120 هيرتز مع قوة سطوع تصل إلى 3000 شمعة، ما يجعله الأفضل على الإطلاق بين جميع الهواتف الرائدة. كما تتميز الشاشة بخاصية Dolby Vision و HDR10+، بكثافة بيسكلات 460.

نظام التشغيل أندرويد 14، مع معالج سنابدراجون الفائق Snapdragon 8 Gen 3 بمعيارية 4 نانومتر.

الذاكرة الداخلية للهاتف 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مع ذاكرة عشوائية رام 8 أو 12 أو 16 جيجا.

كاميرات الهاتف من نقاط القوة، إذ تأتي العدسات من لايكا الألمانية، الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانية 50 ميجابكسل فائقة الاتساع بتقريب بصري 3.2 X، وعدسة ثالثة 50 ميجابكسل فائقة الاتساع. وكاميرا السيلفي 32 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف بصمة مدمجة أسفل الشاشة، والبطارية 4610 مللي أمبير، مع شاحن سريع بقدرة 90 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن العكسي بقدرة 10 وات.

ومن المقرر طرح شاومي 14 بسعر 520 يورو، أي أنه أقل من نصف سعر منافسيه في آيفون وسامسونج. وسيكون في 4 ألوان: الأسود والفضي والوردي والأخضر.

Xiaomi 14 Pro

يأتي شاومي 14 برو، بتصميم مشابه لشاومي 14، مع هيكل زجاجي بالكامل، وإطار من التيتانيوم أو الألومنيوم، ويتراوح وزنه بين 223 و 230 جراما، والهاتف مجهز بمزايا مقاومة الغبار والماء ويمكن الغطس به حتى عمق 30 مترا.

شاومي 14 مجهز لطريقة الاتصال بالشريحة الإلكترونية esim.

شاشة الهاتف من نوع أموليد LTPO، مقاسها 6.73 بوصة، بتردد 120 هيرتز مع قوة سطوع تصل إلى 3000 شمعة، ما يجعله الأفضل على الإطلاق بين جميع الهواتف الرائدة. كما تتميز الشاشة بخاصية Dolby Vision و HDR10+، بكثافة بيسكلات 522.

نظام التشغيل أندرويد 14، مع معالج سنابدراجون الفائق Snapdragon 8 Gen 3 بمعيارية 4 نانومتر.

الذاكرة الداخلية للهاتف 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مع ذاكرة عشوائية رام 8 أو 12 أو 16 جيجا.

كاميرات الهاتف من نقاط القوة، إذ تأتي العدسات من لايكا الألمانية، الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانية 50 ميجابكسل فائقة الاتساع بتقريب بصري 3.2 X، وعدسة ثالثة 50 ميجابكسل فائقة الاتساع. وكاميرا السيلفي 32 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف بصمة مدمجة أسفل الشاشة، والبطارية 4880 مللي أمبير، مع شاحن سريع بقدرة 120 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن العكسي بقدرة 10 وات.

ومن المقرر طرح شاومي 14 برو بسعر يبدأ من 650 يورو، في 4 ألوان: الأسود والفضي والتيتانيوم والأخضر.