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دبلوماسي إسرائيلي: نخوض معارك مع حماس داخل أنفاق في جباليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى محرم:

ادعى السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض معارك مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل أنفاق في مخيم جباليا، الذي قصفه الاحتلال الثلاثاء بنحو 6 أطنان من المتفجرات.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، الأربعاء، إن هناك أسرى لدى حماس محتجزون داخل أنفاق بعضها أسفل مخيم جباليا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 8 آلاف شهيد وأكثر من 22 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1500 شخص من بينهم 315 عسكريًا، وأسرت حماس أكثر من 240 شخصًا بعضهم مزدوج الجنسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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