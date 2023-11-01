"خارجية النواب" توجه رسالة شديدة اللهجة لسفراء الاتحاد الأوروبى لدعم غزة

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، رسالة شديدة اللهجة لسفراء الاتحاد الأوروبى بسبب موقفهم غير الإنسانى بشأن القضية الفلسطينية.

وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن لجنة العلاقات الخارجية تضع قضية فلسطين على أولوياتها فى إطار دعم الدولة المصرية حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية وهو الدعم الحقيقى والشامل والذى يعد دعما للإنسانية وهو ليس جديدا على الدولة المصرية وحضارتها.

وأشار "درويش" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية عقدت اجتماعا لمناقشة موقف دول الاتحاد الأوروبى الغير مفهوم بشأن وقف المساعدات لأهل غزة منذ 8 أكتوبر، مضيفا:" ووجهنا رسالة لسفراء دول الاتحاد الأوروبى للتعبير عن استياءنا من هذا الموقف الغريب وتتضمن هذه الرسالة التعبير عن غضبنا كنواب للشعب المصرى من وقف هذه الدول للمساعدات الإنسانية لأهل فلسطين".

وأوضح رئيس لجنة العلاقات بمجلس النواب، أن رسالة نواب لجنة العلاقات الخارجية لسفراء دول الاتحاد الأوروبى تمت عبر وزارة الخارجية المصرية، مضيفا :" الدول الأوروبية التى أوقفت المساعدات الإنسانية فور أحداث 7 أكتوبر، على أهل غزة هى خطوة غير مفهومة وغير إنسانية لمن يتشدقون بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية السامية التى ينادون بها ويزعمون أنهم يطبقونها، متسائلا كيف لهؤلاء أن يقوموا بوقف المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية وجهت رسالة شديدة اللهجة لسفراء الاتحاد الأوروبى من أجل التعبير عن استياء نواب الشعب المصرى الشديد من وقف هذه الدول للمساعدات الإنسانية".

وأوضح أن لجنة العلاقات الخارجية سوف تقوم برصد دقيق ومتابعة مواقف الدول وتصويتها فى المحافل الدولية فيما يخص القضايا التى تعنى مصر بشكل مباشر، وتحليل هذه المواقف التى تنتهجها تلك الدول سواء بالإيجاب أو السلب ليكون التعاطى مع هذه الدول وفق لتناولهم ما ينتهجونه فى المسائل المتعلقة بمصر وعلى رأسها القضية الفلسطينية؟.