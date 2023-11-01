شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: عبور مزدوجى الجنسية من معبر رفح انتصار جديد لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بدء إجراءات عبور مزدوجي الجنسية من معبر رفح تنفيذا لما أملته مصر سابقا على جميع الأطراف بأنه لا خروج للرعايا الأجانب إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، بأنه انتصار جديد لمصر في القضية الفلسطينية.

وأوضح "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365":" القيادة السياسية المصرية أول الداعمين للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بالأفعال والتحركات الحقيقية على كافة الأصعدة رغم التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي المساند للاحتلال".

وأشار إلى أن مصر وبفضل جهود الرئيس السيسي تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي من فتح المعبر لنقل المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين بل و زيادة العدد اليومى لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع "غزة"، تخفيفاً من الأزمة الشديدة التي يشهدها ويعيشها اهلنا فى قطاع غزة مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بدورها الراسخ والجوهري من خلال تكثيف الاتصالات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي وتقديم كافة المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء و تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.