شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: معبر رفح شاهد على الدعم المصرى المتواصل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مصر تكشف للعالم أجمع كل يوم، أن حلحلة القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الأشقاء فى غزة، دائما يكون بوجود مصر، لافتًا أنها مازالت تلعب دورًا محوريًا فى مواصلة الدعم الإنسانى منذ اللحظة الأولى، فقد قامت مصر من خلال التحركات الدولية رفيعة المستوى، فى دخول القوافل الإنسانية وعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية، إلى القطاع.

وثمن عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فى ظل الانتهاكات والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى الذى نراه يوميا، وكان آخره مجزرة جباليا، التى راح ضحيتها مئات الشهداء الأبرياء، فى استمرار القصف الإسرائيلى المستمر على المدنيين، لذا فى ذات الوقت نجد سرعة وتحرك قوى من القيادة السياسية فى نفس اللحظة، إلى تضمن استقبال الجرحى المصابين جراء المجزرة، وسرعة تجهيز مستشفى ميدانى بالشيخ زويد، لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لصالح المصابين.

وأشار "القطامي"، إلى أن معبر رفح شاهد على الدعم المصرى بالقول والفعل لصالح القضية الفلسطينية وعدم التردد فى تخفيف المعاناة عن الأشقاء داخل غزة.