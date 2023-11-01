"خارجية النواب": فتح معبر رفح يبرز جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن إعادة فتح معبر رفح لبدء إجراءات عبور مزدوجي الجنسية تنفيذا لما أملته مصر سابقا على جميع الأطراف بأنه لا خروج للرعايا الأجانب إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، يبرز جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وقال كريم دوريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في تصريحات خاصة إن الدولة المصرية لطالما ساندت القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل وكانت وستظل دائماً داعمة لها ولا يحق لأي طرف المزايدة على موقف مصر في ذلك، موضحا أن معبر رفح يعد المتنفس الوحيد لقطاع غزة لدخول المساعدات وكافة الاحتياجات الضرورية.

وشدد رئيس اللجنة على أن مصر لا تمانع من إدخال المساعدات كما تدعى بعض وسائل الإعلام الأجنبية، لكن لا بد أن يتم ذلك من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وهو الأمر الذي تقوم فيه مصر بجهود حثيثة من أجل الانتصار للإنسانية، والعمل على إدخال المساعدات وفقا للمبادئ التي تقوم عليها السياسية الخارجية المصرية من عدم التدخل في الشئون الدول واحترام السيادية، حيث إن مصر لا تقبل المساس بسيادتها وبالتالي تتعامل بهذا المبدأ مع الآخرين.