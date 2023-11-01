نائب بـ"عربية النواب": استقبال جرحى فلسطين بمستشفى الشيخ زويد نجاح جديد لمصر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، إن مصر تبرهن فى كل موقف مصيرى يخص القضية الفلسطينية بالوقوف مع الشعب الفلسطينى دون تردد، وتذليل كافة العقبات لمساندة ودعم أهالى غزة فى حرب الإبادة الجماعية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى انتهاك قوى وصارخ للقانون الدولي.

وأوضح المغازى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار مصر والقيادة السياسية بشأن استقبال قرابة 80 مصاب من الجرحى الفلسطينيين، جراء الحرب المشتعلة التى أسفرت عن استشهاد المئات، مؤكدا أن سرعة تجهيز مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال المصابين فى وقت قياسى، وتم تزويده بكافة المستلزمات الطبية التى سوف يحتاجها المصابين، مما يكشف عن الخطوات الفعلية التى تقوم بها مصر لتخفيف المعاناة على الأشقاء فى غزة.

وأكد أن مصر والقيادة السياسية منذ اندلاع الحرب الغاشمة على غزة وهى تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى، فقد نجحت مصر فى عقد قمة القاهرة للسلام فى وقت قياسى ودعت قيادات العالم لاتخاذ موقف حاسم من العدوان الغاشم على غزة، وبالفعل نجحت فى ذلك، مثلما نجحت فى تحركاتها على أرض الواقع واستقبلت الجرحى بسرعة ملحوظة، مع السماح للرعايا الأجانب للدخول عبر معبر رفح، وتسهيل انتقالهم.