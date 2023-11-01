شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نيفين الكاتب تشيد بفتح معبر رفح: نجاح لجهود مصر وتأثيرها بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، التجهيزات المصرية المكثفة أمام معبر رفح واصطفاف الفرق الطبية وسيارات الإسعاف من أجل استقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء من دولة فلسطين بعد العدوان الإسرائيلى المستمر على الأبرياء فى غزة

وأضافت «الكاتب»، أن الدولة المصرية نجحت فى تكثيف اتصالاتها مع الأشقاء والدول الصديقة من أجل فتح معبر رفح واستقبال الحرجى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين ومعالجتهم رغم التعنت الإسرائيلى فى ذلك الأمر، ولكن الرئيس السيسى دائما ما يضرب أروع الامثلة فى الوقوف بجانب الأشقاء ودعم القضية الفلسطينية بالفعل والقول.

وأوضحت أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى قطاع غزة، فضلا عن أن فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين بداية انفراج لهذه الأزمة، ومن المؤكد أن جهود الدولة المصرية مستمرة من أجل القضية الفلسطينية وحصول الفلسطينين على حقوقهم وإقامة دولة مستقلة بهم وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بالدور المحورى الذى تلعبه الدولة المصرية بخصوص القضية الفلسطينية وفتح الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات العلاجية والطبية والغذائية للأشقاء فى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أن الدولة المصرية مؤثرة فى المنطقة وتقوم بدورها الراسخ والجوهرى من خلال تكثيف الاتصالات على كافة الجوانب، قائلا:« السيسى زعيم حقيقى ويتعامل مع بحكمة الزعماء مع كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، ويجب على المصريون الوقوف بجانب قيادتهم فى ظل التطورات التى تحيط بنا».