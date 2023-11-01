أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عن استدعاء السفير الأردني في تل أبيب تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض للحرب المستعرة في غزة.
ولفتت إلى "عودة سفير الأردن إلى تل أبيب والسفير الإسرائيلي إلى عمّان مشروطة بوقف إسرائيل الحرب على غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأردنية: استدعاء السفير الأردني في تل أبيب تعبيرًا عن موقفنا الرافض للحرب المستعرة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.