الخارجية الأردنية: استدعاء السفير الأردني في تل أبيب تعبيرًا عن موقفنا الرافض للحرب المستعرة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عن استدعاء السفير الأردني في تل أبيب تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض للحرب المستعرة في غزة.

ولفتت إلى "عودة سفير الأردن إلى تل أبيب والسفير الإسرائيلي إلى عمّان مشروطة بوقف إسرائيل الحرب على غزة".