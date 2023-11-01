أبو سليمان للنشرة: تداعيات إقتصادية ومالية كبيرة مباشرة وغير مباشرة ستطال لبنان بظل حرب "طوفان الأقصى"

أكّد الخبير المالي والإقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث لـ"النشرة"، أنّ "تداعيات إقتصادية ومالية كبيرة مباشرة وغير مباشرة ستطال لبنان في ظل حرب "طوفان الأقصى"، وطبعًا كما هو معلوم فإنّ تدمير البنى التحتية والمرافق العامة ستكون من أوليات أهداف الحرب على لبنان، في حال إندلعت لا سمح الله".

ولفت إلى أنّ "لبنان سيشهد هجرة إضافية كبيرة من أبنائه، خصوصًا من الشباب والشابات، كذلك ستتسبب الحرب بزيادة البطالة بنسب مرتفعة بسبب إقفال الكثير من المؤسسات الخاصة، ناهيك عن الركود الإقتصادي والإنكماش المالي".

ورأى أبو سليمان أنّ "كل ذلك ستكون تداعياته سلبية على المالية العامة التي ستتأثر كثيرًا من توقف إستيفاء الرسوم والضرائب".

وأوضح أنّه "كما هو حاصل اليوم، فمنذ 26 يومًا لبنان لم يدخل لبنان بالحرب، على الرغم مما يحصل، للأسف، في الجنوب والشهداء الذين يسقطون والقصف الذي تتعرض له قرى جنوبية، فهناك تداعيات تؤثّر سلبًا على الإقتصاد اللبناني من خلال السياحة التي هي نفط لبنان الثمين، وهي تأثرّت بنسبة كبيرة، مع العلم، وبحسب خبراء ومسؤولين، فإن الكثير ممن كانوا سيأتون إلى لبنان في فصل الخريف والشتاء ألغوا رحلتهم، وهذا أثّر على القطاع السياحي الفندقي والمطعمي".

وشدد أبو سليمان على أنّ "حركة المطار شبه معدومة. طائرات تغادر لبنان مليئة بالركاب وطائرات تأتي إلى لبنان بعدد قليل جدًا منهم. هذا كله يؤثّر سلبًا على العجلة الإقتصادية التي كانت بدأت تتحسن في لبنان وبفضل السياحة التي أدخلت إلى لبنان في فصل الصيف مليارات الدولارات".

وأشار إلى أنّه "بالطبع، كل الإستثمارات والمشاريع التي كانت ستبدأ في لبنان بعد ركود كبير منذ أربع سنوات، ستتوقف. لذلك وكما الكثير من اللبنانيين أتمنى ألا تندلع الحرب في لبنان لأنه وبشهادة الجميع لسيست لدينا قدرة عليها، ولا أتحدث عسكريًا، بل إقتصاديًا وإنمائيًا وماليًا وإجتماعيًا".