أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن إطلاق "طائرة (زواري) انتحارية تجاه تجمع للآليات المتوغلة غرب مدينة النور في محور جنوب غزة، وقصفنا القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون". وأضافت "مجاهدو القسام يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب "إيرز" من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر". ولفتت إلى "أننا أطلقنا رشقة صاروخية باتجاه بوابة النسر شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة"، كما أشارت إلى "تنفيذ هجوم داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المحافظة الوسطى بغزة وأسقطنا برج المراقبة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": باغتنا قوة راجلة إسرائيلية غرب "إيرز" من خلف الخطوط وأجهزنا على 3 جنود من مسافة صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.