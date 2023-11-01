هنية حيّا المقاومة في لبنان: لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن طالما لم ينعم شعبنا بحقوقه المشروعة

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إلى أنّه "لا يزال شعبنا ومجاهدونا يخوضون المعركة بكل جدارة واقتدار"، موضحًا أنّ "حرب غزة هي معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والتعايش وبين النازيين".

ولفت، في كلمة مصوّرة، إلى أنّ "صمود شعبنا أفشل مخططات العدو لنكبة جديدة"، مشددًا على أن "كتائب القسام تتصدى للاحتلال بكل بسالة وشجاعة تستحقان كل تقدير".

وذكر هنية "أنني أقول للأعداء إنكم هزمتم يوم 7 تشرين الأول، وفي توغلكم البري المتعثر"، مشيرًا إلى "أننا أبلغنا الأطراف الدولية مرارا أن استمرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو في اقتحام الأقصى وممارسات حكومته لن تمر مرور الكرام".

وأشار إلى "أننا نُحذّر من أنّ نتانياهو مستعد لحرق الأخضر واليابس لحماية نفسه".

وكشف هنية أنّ "حماس قدمت تصورًا شاملًا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى"، موضحًا أنّ "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فشلت في تحقيق أي من وعودها"، مؤكدًا أنّ "الاحتلال سيتكلف كثيرا حتى يدرك خطأه بما في ذلك حياة عدد من أسراه لدينا".

وطالب هنية "داعمي إسرائيل وعلى رأسهم أميركا بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان"، مشيرًا إلى أنّه "لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم ينعم شعبنا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقرار والعودة".

وحيّا "كل جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن وسوريا على مواقفها المتقدمة ونضالها المشروع"، مشيرًا إلى "أننا أخبرنا الوسطاء بضرورة توقف هذه المجزرة الإسرائيلية".