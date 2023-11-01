إعلام إسرائيلي: سقوط 4 قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان على شتولا بالجليل الأعلى

ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ قوات الجيش الإسرائيلي ردّت بنيران المدفعية على مناطق لبنانية دون تحديدها، بعد إطلاق قذائف من لبنان على شتولا في الجليل الغربي.

بدورها، زعمت الإذاعة الإسرائيلية، أنّ عدد القذائف الإسرائيلية هو 4 قذائف صاروخية، زاعمة سقوطها بمناطق مفتوحة في شتولا.