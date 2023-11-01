ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ قوات الجيش الإسرائيلي ردّت بنيران المدفعية على مناطق لبنانية دون تحديدها، بعد إطلاق قذائف من لبنان على شتولا في الجليل الغربي.
بدورها، زعمت الإذاعة الإسرائيلية، أنّ عدد القذائف الإسرائيلية هو 4 قذائف صاروخية، زاعمة سقوطها بمناطق مفتوحة في شتولا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: سقوط 4 قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان على شتولا بالجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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