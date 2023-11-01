القناة 13 الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ يوم أمس إلى 15

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ يوم أمس إلى 15 جنديًا.
وفي وقت سابق، نقلت قناة "الجزيرة" عن قائد ميداني في كتائب "القسام"، قوله إنّ "دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة".
ولفت إلى "أننا فجّرنا آليات إسرائيلية عدة ومقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور"، معلنًا انّ "عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه".
وكانت قد ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنّه ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13 خلال 24 ساعة.
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