وزارة الصحة العامة فعَّلت خطا ساخنا "1787" لخدمة النازحين قسرا عن مناطقهم الحدودية

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن "إطلاق مركزها لاستقبال اتصالات المواطنين النازحين قسرا عن مناطقهم الحدودية بسبب العدوان الاسرائيلي عليها".

وأوضحت الوزارة، ان "مركز الاتصالات مخصص لمساعدة أهلنا النازحين لتلبية كافة احتياجاتهم الصحية وللاجابة عن كافة أسئلتهم، بالاضافة الى توجيههم إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية وإرشادهم الى الدوائر المختصة لضمان استمرارية تلقيهم خدماتهم الصحية".

وأكدت أن "وقوفها بجانب أهلنا النازحين، وهذه الخطوة هي تكميلية للخطوات السابقة التي كانت قد قامت بها سابقا ومنذ اليوم الاول بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الشريكة بإنشاء وحدات طبية متنقلة وتزويدها بعدد كبير من أدوية الامراض المزمنة والمستلزمات الطبية لتقديمها إلى أهلنا النازحين مجانا".

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين النازحين، "بعدم التردد في الاتصال على الخط الساخن: 1787 المخصص لمساعدتهم في احتياجتهم الصحية، ومندوبونا في خدمتكم كل يوم من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة من منتصف الليل".