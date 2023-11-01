المكتب الاعلامي لوزير الزراعة عمم خارطة الحرائق المفتعلة من الجيش الإسرائيلي في الجنوب

وزّع المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن "الخارطة التي عرضها الوزير عباس الحاج حسن في مجلس الوزراء اليوم".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الخارطة "هي خارطة الحرائق في جنوب لبنان يوم 26 تشرين الأول 2023، ويتم تعديلها يوميا، ولقد افتعلها العدو الصهيوني عبر رمي قنابل فوسفورية محرمة دوليا".

وفي وقت سابق، عرض الحاج حسن للحكومة خارطة مواقع الغطاء الحرجي والنباتي والأشجار المثمرة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً منذ بداية الاعتداءات.

واطلع الوزير الحاج حسن الوزراء على الاضرار التي تتابعها لجنة خاصة في وزارة الزراعة والتي تعدت مساحتها 550 دنما وتخطت 40 الف شجرة زيتون معمرة، خلال 130 حريقا افتعله العدو حتى ساعات الفجر الاولى، وطالب بـ"ضرورة اقرار آلية عاجلة من اجل مساعدة المزارعين المتضررين لانقاذ الثروة الحرجية واعادة الغطاء الحرجي والنباتي في اسرع وقت والتعويض على المزارعين خسارتهم". وثمن "جهود وزارة الخارجية والمغتربين التي تقدمت بشكوى الى الامم المتحدة معتمدة على الاحصاء الذي اجرته وزارة الزراعة".

كما اطلع الحاج حسن مجلس الوزراء على الخطاب الذي وجهه للمدير العام لمنظمة "الفاو" وطلب من خلاله "المساعدة العاجلة للمزارعين المتضررين"، وايضا الطلب من منظمة "الفاو" ارسال لجنة علمية فنية للكشف على الاراضي التي اصابها الاعتداء الاسرائيلي".