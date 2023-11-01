قائد الجيش بحث مع السفير الإسباني الأوضاع عند الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، السفير الإسباني في لبنان Jesus I.Santos AGUADO، يرافقه الملحق العسكري العقيد José Luis Jiménez Garfano وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية، وتم تأكيد أهمية التنسيق بين الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
كما استقبل رئيس الهيئة الإدارية لحركة البيئة اللبنانية فضل الله حسونة مع وفد، في حضور النائب شربل مسعد.
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