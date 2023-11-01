لحود زار دير مار أنطونيوس الكبير في زحلة: الرهبانية اللبنانية المارونية قامت بانجازات كبيرة في البقاع

قام المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود يرافقه رئيس مصلحة زراعة البقاع خليل عقل ووفد من مصلحة الزراعة في البقاع بزيارة دير مار أنطونيوس الكبير في زحلة واجتمع مع رئيس الدير الجديد الأب جوزف شربل، في حضور الاب الياس الاشقر لتهنئة الاب جوزف شربل بتعيينه رئيسا للدير .

وشكر لحود "الرهبانية اللبنانية المارونية على خدمتها ابناء زحلة والبقاع على مدى 252 عاما منذ العام 1771 في المجال الراعوي والروحي والانساني والتربوي والجامعي والزراعي والاجتماعي".

واكد لحود ان" الرهبانية اللبنانية المارونية قامت بانجازات كبيرة في البقاع، بخاصة في خدمة الرعايا في زحلة والمعلقة وابلح، وفي تشييد كنيسة مار شربل ومزار القديسة رفقا في زحلة وانشاء فرع لجامعة الروح القدس في زحلة ".

واشاد بـ"عمل الرهبانية في الزراعة وتعاونها المثمر مع وزارة الزراعة طيلة السنوات الماضية في تطوير الزراعة وتسويق الانتاج الزراعي النباتي والحيواني ومنتجات الصناعات الغذائية والنبيذ والمونة والمطبخ اللبناني وزيادة المساحات الحرجية خاصة مع الأباتي نعمة الله الهاشم خلال مرحلة توليه مسؤوليات الرئاسة العامة والمدبر العام من خلال اديار واراضي الرهبانية اللبنانية المارونية في كل لبنان ومؤسسة أديار ، فاصبحت الرهبانية النموذج الذي يحتذى به في الاستثمار الزراعي في الكنيسة وفي الحفاظ على الاحراج والغابات" .