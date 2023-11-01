أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، أنه "خلافا لما يتم تناوله من قبل البعض بشأن فذلكة الموازنة للعام 2024, فإن وزارة المالية يهمها ان تؤكد انها ارسلت الفذلكة المشار اليها، الاسبوع الماضي الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 من شهر تشرين اول الماضي لتحيلها على مجلس النواب".

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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