أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، عن "فتح أمانة السجل العقاري للبقاع الغربي في زحلة أبوابها نهار الجمعة 3/11/2023 لاستكمال المعاملات المسجلة سابقا والموجودة لدى الامانة من الساعة الثامنة صباحا حتى الاولى من بعد الظهر".

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة السجل العقاري في زحلة تفتح أبوابها يوم الجمعة القادم لاستكمال المعاملات المسجلة سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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