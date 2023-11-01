الأردن يطلب من سفير إسرائيل عدم العودة إلى عمّان

مقتل 13 جنديا من جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل... رام الله: الوكالات رام الله: الوكالات 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ ارتفاع شهداء غزة إلى 8796 قتيلا أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ مصر تستقبل 80 مصابا من غزة عبر معبر رفح رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء مباشرة مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح... جدة: الوكالات جدة: الوكالات 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في غزة أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. وأوضحت الشركة في بيان نقلته... رام الله: الوكالات رام الله: الوكالات 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ نتنياهو يرفض وقف النار والطائرات الحربية تقصف المنطقة المغلقة رافق رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار وتعهد مرة أخرى بسحق قدرة الحركة المسلحة على حكم غزة أو تهديد... أبها: أبها: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ اليهود البالغون يرفضون احتلال فلسطين أظهراستطلاع قام به أحد مراكز الأبحاث أن هناك فئة من البالغين اليهود في الولايات المتحدة يقولون، إن الاهتمام بإسرائيل «ليس مهمًا»... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ تقرير يطلب من روسيا الاعتراف بالهجوم على قرية أوكرانية حث محققو الأمم المتحدة روسيا على الاعتراف بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي على قرية أوكرانية الذي أسفر عن مقتل 59 مدنيا وإجراء تحقيق... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ

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