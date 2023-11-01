اخبار العالم

الأردن يطلب من سفير إسرائيل عدم العودة إلى عمّان

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مقتل 13 جنديا من جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل...

60d54ff48a.jpgرام الله: الوكالات
415ae7de26.jpg17 ربيع الثاني 1445 هـ

ارتفاع شهداء غزة إلى 8796 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290...

icon-byline.pngالقدس المحتلة: الوكالات
icon-clock.png17 ربيع الثاني 1445 هـ

مصر تستقبل 80 مصابا من غزة عبر معبر رفح

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء مباشرة مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح...

icon-byline.pngجدة: الوكالات
icon-clock.png17 ربيع الثاني 1445 هـ

انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. وأوضحت الشركة في بيان نقلته...

icon-byline.pngرام الله: الوكالات
icon-clock.png17 ربيع الثاني 1445 هـ

نتنياهو يرفض وقف النار والطائرات الحربية تقصف المنطقة المغلقة

رافق رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار وتعهد مرة أخرى بسحق قدرة الحركة المسلحة على حكم غزة أو تهديد...

icon-clock.png17 ربيع الثاني 1445 هـ

اليهود البالغون يرفضون احتلال فلسطين

أظهراستطلاع قام به أحد مراكز الأبحاث أن هناك فئة من البالغين اليهود في الولايات المتحدة يقولون، إن الاهتمام بإسرائيل «ليس مهمًا»...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png17 ربيع الثاني 1445 هـ

تقرير يطلب من روسيا الاعتراف بالهجوم على قرية أوكرانية

حث محققو الأمم المتحدة روسيا على الاعتراف بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي على قرية أوكرانية الذي أسفر عن مقتل 59 مدنيا وإجراء تحقيق...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png17 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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