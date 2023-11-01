الأردن يطلب من سفير إسرائيل عدم العودة إلى عمّان

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مقتل 13 جنديا من جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل...
ارتفاع شهداء غزة إلى 8796 قتيلا
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290...
مصر تستقبل 80 مصابا من غزة عبر معبر رفح
رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء مباشرة مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح...
انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في غزة
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. وأوضحت الشركة في بيان نقلته...
نتنياهو يرفض وقف النار والطائرات الحربية تقصف المنطقة المغلقة
رافق رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار وتعهد مرة أخرى بسحق قدرة الحركة المسلحة على حكم غزة أو تهديد...
اليهود البالغون يرفضون احتلال فلسطين
أظهراستطلاع قام به أحد مراكز الأبحاث أن هناك فئة من البالغين اليهود في الولايات المتحدة يقولون، إن الاهتمام بإسرائيل «ليس مهمًا»...
تقرير يطلب من روسيا الاعتراف بالهجوم على قرية أوكرانية
حث محققو الأمم المتحدة روسيا على الاعتراف بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي على قرية أوكرانية الذي أسفر عن مقتل 59 مدنيا وإجراء تحقيق...
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